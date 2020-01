Scomparsa di Luigi Favoloso, la madre: "Ho ricevuto una mail poco fa"

Nuovi sviluppi a Mattino5 sul caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Questa mattina la madre dell'ex concorrente del Grande Fratello 15 è intervenuta nel corso della trasmissione condotta da Federica Panicucci per aggiornare sugli sviluppi. Loredana Fiorentino, in collegamento telefonico, ha informato di aver ricevuto poco prima una mail che potrebbe essere del figlio.

"Devo capire se è scritta da lui o meno, mi sembra di capire che lui mi stia chiedendo di lasciarlo tranquillo" , ha detto Loredana Fiorentino a Federica Panicucci, che ha chiesto alla madre di Luigi Mario Favoloso di rivelare il contenuto della missiva elettronica. " Il senso della mail è che sta soffrendo, che è angosciato, come avevo già visto a casa. Voglio capire se è sua veramente e poi uscirà il motivo, perché sta scritto ", ha riferito la signora Fiorentino con malcelata emozione. La madre di Luigi Mario Favoloso adesso si sta muovendo per effettuare tutte le verifiche del caso e capire se realmente siano parole di suo figlio o se, invece, si tratta di un falso. " Ho paura ad espormi, di esprimere una mia opinione perché ci sono troppi sciacalli in televisione. Devo stare attenta a qualsiasi cosa io possa dire o possa fare. Ci sono delle cose molto particolari, devo leggerla con calma. Ho paura di essere presa dall'entusiasmo, non vorrei essere precipitosa ", ha concluso la signora Loredana Fiorentino, alla quale Federica Panicucci ha consigliato di rivolgersi alle forze dell'ordine per tutte le verifiche del caso.

Durante la diretta di oggi, in studio era presente Angelo Sanzio, che ha partecipato allo stesso Grande Fratello di Luigi Mario Favoloso. Il ragazzo ha riferito di aver avuto contatti con una persona che pare conosca bene il figlio di Loredana Fiorentino: " Per avere visibilità voleva organizzare una cosa del genere. " Le testimonianze sulla sparizione, vera o presunta, di Luigi Mario Favoloso sono tante e discordanti tra loro. Ieri, a Pomeriggio5 ha parlato il personal trainer del ragazzo, che ha raccontato di una presunta grossa lite avvenuta tra Luigi Mario e la sua ex fidanzata Nina Moric.

Nathan Martelloni ha parlato di una discussione molto forte rispetto al solito, che avrebbe portato i due a separarsi definitivamente. Il personal trainer ha riferito a Barbara d'Urso di una “cosa gravissima” fatta da Favoloso ai danni della Moric, senza però essere più chiaro nella sua esposizione del racconto, per rispetto verso la modella croata. Loredana Fiorentino, collegata telefonicamente con Pomeriggio5, ha immediatamente smentito le parole di Nathan Martelloni ma Veronica Satti, anche lei in collegamento, le ha confermate.