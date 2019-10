Scontro tra Parenzo e Taormina: “Un avvocato con le prostitute? Vergogna"

È stato uno scontro molto acceso quello avvenuto a La Zanzara tra il conduttore David Parenzo e l'avvocato Carlo Taormina, intervenuto in collegamento. La Zanzara è un programma satirico, che mira a pungere i suoi ospiti, ben lontano dal politically correct.

Se ne è avuto un esempio durante la puntata di ieri, quando tra il serio e il faceto si parlava dell'abitudine consolidata da parte di certi uomini di frequentare le prostitute. Nella sua lunga carriera, Carlo Taormina ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di non aver paura di esporre la sua verità. “ Sono andato a prostitute, da ragazzi ci siamo andati tutti ”, ha ammesso il principe del foro, immediatamente punto dal conduttore in studio: “ Ma che vergogna è, che segnale è un avvocato con le prostitute? È una porcheria. ”

Carlo Taormina non si è certamente lasciato intimidire dalle rimostranze di David Parenzo e senza batter ciglio ha replicato che quanto raccontato è avvenuto prima di intraprendere la carriera come avvocato,quando ancora era un ragazzo. “ Chi non è mai andato? ”, ha chiesto Taormina, facendo leva proprio sull'elevata percentuale di uomini che pagano le donne per il sesso. Parenzo si è tirato fuori dalle statistiche: “ Io mai, non sono un maiale. Non ho bisogno di pagare una donna per avere un rapporto. È una vergogna. ”