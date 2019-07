Seconda uscita ufficiale per Meghan alla prima europea de Il Re Leone

Un lungo abbraccio tra la Meghan Markle e la cantante Beyoncé, che ha regalato alla Duchessa del Sussex molti consigli sul piccolo Archie, mentre entrambe erano alla prima europea del film “The Lion King” della Disney.

Meghan era all’evento, pieno di star mondiali, insieme al Principe Harry, mentre Beyoncé era accompagnata dal marito il rapper Jay-z. Nonostante sia in congedo di maternità, per Meghan è la seconda apparizione pubblica soltanto in questo fine settimana, dopo aver visto la finale femminile di Wimbledon insieme alla cognata Kate Middleton e alla sorella di lei Pippa Middleton.

Per questa occasione ha optato per un vestito nero midi in raso da 3454 sterline dello stilista Jason Wu, che aveva maniche e corpetto di velo e metteva in evidenza le forme post parto della duchessa, soprattutto l’abbondante seno, segno evidente che sta allattando il piccolo Archie. Meghan e Beyoncé si sono incontrate e salutate all’interno del cinema, come fossero due vecchie amiche. La cantante americano indossava un audace vestito da sera giallo con un lunghissimo spacco che arrivava fin quasi alla vita.

“ Il piccolo è così bello - ha sussurrato Beyoncé riferendosi ad Archie - vi vogliamo bene ragazzi ”. Meghan ha poi presentato il marito di Beyoncé, Jay-Z, ad Harry, che lo ha salutato con una stratta di mano, preferendo però baciare sua moglie Beyoncé sulla guancia. “ Congratulazioni per la nascita di tuo figlio ”, ha detto il rapper, mentre il principe ha ringraziato chiedendo come stessero le gemelle Rumi e Sir nate nel 2017. Così come riportato dal Daily Mail.

“ Anche se avrebbero amato moltissimo stare qui, non vengono con noi in ogni viaggio - gli ha risposto Jay-z aggiungendo - l’unico consiglio che posso darti è quello di prenderti sempre del tempo per te" .

Dopo questa amichevole chiacchierata, Harry e Meghan hanno continuato il giro, incontrando due vecchi amici: Sir Elton John e suo marito David Furnish. Elton ha apprezzato particolarmente le scarpe di Meghan che avevano un cinturino con un diamante dietro. “ Sto ammirando le tue scarpe ”, le ha detto, facendola sorridere.

La coppia è stata anche presentata a Pharrel Williams, che ha collaborato alla musica del film, che nel suo particolare smoking con i pantaloni corti ha fatto un inchino al Principe Harry suscitando un momento di ilarità. Prima di entrare a vedere la pellicola, i duchi sono stati fermati da due ragazzine di dodici anni che hanno donato alla coppia un giocattolo per Archie e che hanno commentato il loro incontro come “sorprendente”.

La presenza di Harry e Meghan era anche legata all’iniziativa lanciata dalla Disney per la conservazione delle specie protette chiamata “Protect the Pride”. Questo particolare progetto spera di aumentare la consapevolezza per il calo dei leoni in Africa e sarà sostenuta dalla "Royal Foundation" di cui Harry e Meghan fanno parte.