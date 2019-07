Kate e Meghan pace fatta grazie a Wimbledon

Dopo nove mesi di pettegolezzi, Kate Middleton e Meghan Markle hanno oggi messo il punto definitivo alle faide di famiglia con una tregua grazie al torneo di Wimbledon. Noi lo avevamo detto già da qualche giorno che le cose tra le due erano diverse, e a conferma di questo anche la partita benefica di Polo dove le due duchesse hanno partecipato insieme ai loro figli.

Felici e sorridenti, Kate e Meghan, si sono presentate oggi al Royal Box passando tutto il tempo a chiacchierare, probabilmente di Serena Williams di cui Meghan è molto amica e che era una delle papabili madrine del piccolo Archie. Con loro anche la sorella di Kate, Pippa Middleton che ha lasciato a Meghan la sedia vicina a sua sorella.

Kate era a Wimbledon già da stamattina perché l’attendeva un pranzo per i membrai del club e per gli ex campioni essendo lei la patron dell’All England Lawn Tennis. E’ stata poi raggiunta da Meghan con cui ha assistito alla finale femminile di Wimbledon.

La duchessa del Sussex era già stata in settimana in compagnia di due amiche ad assistere ad una partita, ma il suo arrivo aveva creato un bel po’ di polemiche avendo vietato a tutti di fotografarla, e avendo espressamente chiesto per la sua sicurezza di tenere quaranta posti liberi intorno a lei.

Questa ritrovata armonia sta aiutando entrambe le coppie reali Meghan a scrollarsi di dosso le polemiche che riguardano la poca presenza a corte, e Kate a rendere la sua figura meno scontante e gelida.

Molto apprezzato anche il loro outfit. Kate indossava a un vestito verde di Dolce & Gabbana già indossato precedentemente nel 2016 con una borsa color crema degli stessi stilisti, Meghan invece più informale con una gonna plissé di Boss e una semplice camicia bianca.

Una settimana impegnativa per lei che domani sera insieme ad Harry assisterà alla prima londinese di “The Lion King” della Disney a sostegno del progetto “Protect the Pride”.

Kate invece dopo la partita si trasferirà nell’altro campo per vedere il suo amico Roger Federer, che ha anche rivelato di aver dato le prime lezioni di tennis al principe George.