Shawn Mendes, Camila Cabello e il bacio "a pesce"

Shawn Mendes e Camila Cabello, la coppia più amata degli MTV, quella che sta facendo impazzire i fan per la loro romanticissima storia di amore si è stancata. Non di stare insieme, per carità, la loro storia sta andando dal vero a gonfie vele, ma di leggere costantemente sul web che il loro modo di baciarsi somiglia a quello di un “pesce”.

Ma cosa significa? I fan sostengono che i loro baci non sono passionali, ma “tiepidi” proprio come quelli di due pesci che avvicinano solo le labbra tra di loro. Per questo in un video che sta diventando virale hanno deciso di fare un breve tutorial su come in realtà loro si baciano privatamente.

“ Queste vostre critiche hanno ferito i nostri sentimenti . -ha dichiarato scherzosamente Shaw nel breve video - Ora vogliamo mostrarmi come ci baciamo davvero ” e mentre Camila ha annuito per tutto il tempo quando Shaw si è girato per fare il tutorial, è stata lei a “partire” con grande passione e Shaw ha risposto con la stessa foga.

Una valanga di commenti dei fans, da grandi risate a faccine imbarazzate , e anche di alcuni musicisti come il frontman degli One Republic, Ryan Tedder, tutti super entusiasti per questa prova di “bacio” estremamente sensuale. E a guardarli bene in effetti il loro bacio “reale” assomiglia quello di un pesce, ma non rosso piuttosto di uno squalo.