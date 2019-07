Shaw Mendez e Camila Cabello stanno insieme: arriva il bacio

Eccolo qui, il colpo di scena di Shaw Mendes e Camila Cabello: il bacio in pubblico di prima mattina dentro un caffè di San Francisco.

Poco meno di una settimana fa, proprio il cantante aveva smentito di avere una relazione con Camila, ma ora le immagini e il video che li hanno ripresi sembrano non lasciare dubbi.

Le due pop star erano state riprese insieme anche venerdì sera mentre erano in un pub. A molti era sembrato strano che anche Camilla si trovasse a San Francisco come Shaw, come era già successo giorni prima in altre città.

I due sono amici di lunghissima data e nel 2015 avevano anche lavorato insieme in un brano che era arrivato al 20° posto della classifica. Da allora molte cose erano cambiate: Camila aveva lasciato le "Fifth Armony" e Shaw è diventato una star mondiale. L'incontro per il brano "Senorità" sembra essere stato "fatale" per la nascita di questo amore che ora i due non possono davvero negare.

Le foto, come dicevamo sono state fatte a San Francisco dove Shaw ha una serie di concerti all'Oakland- Alameda Country Coliseum, per poi andare a Los Angeles e in giro per gli States per il tuo tour americano e, purtroppo per le fan innamorate, Camila sarà presente alla maggior parte delle date del tour.