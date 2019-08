Prova a allontanare alcuni rom: sindaco della Lega viene pestato a sangue

Gianni Precom, sindaco di Caerano San Marco, un paesino in provincia di Treviso, è stato picchiato a sangue dai rom. "Ora li denuncio" , ha denunciato il primo cittadino della Lega.

Venerdì sera, il primo cittadino del piccolo comune in provincia di Treviso, si era recato in via dell'Artigianato per allontanare alcuni nomadi che avevano deciso deliberatamente di accamparsi, con una tenda ed un camper, nella zona. "Dovete spostarvi da qui", avrebbe detto loro in un vano tentativo di ripristinare l'ordine e il decoro urbano. Ma neanche a dirlo, a gentile richiesta i rom hanno risposto subito col sangue. Il sindaco è stato assaltato e colpito a pieno volto, fino a sanguinare.

Sul posto è dovuta accorrere un'ambulanza e, data la notevole entità delle ferite, si è ritenuto necessario il trasporto in ambulanza presso l'ospedale di Montebelluna.