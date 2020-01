Dopo la svolta epocale che sta vivendo la monarchia inglese, anche il casato dei Savoia ha deciso di metter mano alle millenarie leggi di successione, assecondando " la naturale evoluzione della società moderna ". Con un comunicato ufficiale di Vittorio Emanuele di Savoia, la famiglia ha annunciato il radicale cambiamento delle leggi di successioni che fino ad oggi seguivano la discendenza diretta per grado. Da oggi, invece, i Savoia applicheranno la regola della " primogenitura assoluta, con prelazione della linea rispetto al grado ". Questo significa che, dopo Emanuele Filiberto di Savoia, l'erede della dinastia diventerà la giovanissima Vittoria.

Vittoria di Savoia, 16 anni, è la primogenita di Emanuele Filberto di Savoia e sua moglie Clotilde Courau. La scelta di cambiare le millenarie leggi arriva dal desiderio dei Savoia di guardare al futuro, adeguandosi alla moderna società: " La Real Casa di Savoia, Considerando la naturale evoluzione della società odierna che si muove verso La Rustica di l'eliminazione di ogni forma di discriminazione tra le persone, ha deciso di adeguare allo spirito dei tempi la legge di successione della propria casa ".