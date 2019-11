Il 2019 è nuovo "annus horribilis" per la regina Elisabetta?

Il 2019 non è stato un anno facile per la regina Elisabetta. È piuttosto probabile che la sovrana lo ricordi come un nuovo “annus horribilis”, allo stesso modo del 1992. Il 24 novembre 1992, durante il banchetto alla Guildhall in onore del suo quarantesimo anniversario sul trono d’Inghilterra, Sua Maestà tenne un discorso memorabile, in cui ammise: “Non sarà un anno di quelli che ricorderò con piacere. Per usare le parole di un mio collaboratore, è stato davvero un annus horribilis”. Non aveva torto. I matrimoni dei membri più in vista della royal family erano naufragati tra scandali e ripicche. Il principe Carlo e Lady Diana erano in guerra, la principessa Anna non voleva più saperne nulla del marito Mark Phillips, mentre Sarah Ferguson aveva portato scompiglio a Buckingham Palace con un tradimento di cui parlarono per diverso tempo i giornali di mezzo mondo.

A tutto questo si aggiunse la pubblicazione della biografia della principessa Diana, firmata da Andrew Morton. Un ritratto impietoso di una delle donne più celebri del secolo scorso, in cui vennero evidenziate la solitudine, le fragilità e i problemi di quella che per tutti era ancora la futura regina d’Inghilterra. Come ricorda Elle, dopo il tragico incidente nel tunnel dell’Alma, Morton sostenne che la principessa del Galles avesse partecipato alla stesura del libro. Visto che i guai non vengono mai da soli, la regina Elisabetta dovette anche affrontare la piaga del disastroso incendio che distrusse il Castello di Windsor il 20 novembre 1992. Per far risorgere l’edificio dalle sue ceneri ci vollero circa 36 milioni di sterline. Elisabetta II accettò di pagare le tasse affinché i lavori di ristrutturazione non gravassero solo sui contribuenti.

Oggi la storia, seppur per cause diverse, rischia di ripetersi. Il Daily Mail sottolinea che quest’anno la sovrana ha dovuto sopportare la separazione di William e Harry, con conseguente ristrutturazione milionaria di Frogmore Cottage (sempre a carico dei sudditi), le numerose ribellioni all’etichetta di Meghan Markle, le accuse di chi sostiene che il principe Harry sia addirittura manipolato da sua moglie. La duchessa di Sussex non ha risparmiato neppure confidenze sulla sua difficoltà ad adattarsi alle regole di corte durante un’intervista per il documentario “Harry and Meghan. An African Journey”. In questo periodo, poi, la regina Elisabetta ha dovuto chinare la testa di fronte ad altri due presunti affronti dei Sussex: Harry e Meghan non hanno trascorso le vacanze estive a Balmoral, come da tradizione e non saranno a Sandringham per Natale. La coppia, infatti, volerà negli Stati Uniti per celebrare la festa più importante dell’anno con la madre di Meghan, Doria Ragland.

Tutto ciò non è che la punta dell’iceberg. All’inizio del 2019 il principe consorte Filippo ha causato un incidente con il suo Suv, ferendo una madre con sua figlia. La sovrana gli ha intimato di rinunciare alla patente. La vicenda più grave, però, riguarda il principe Andrea, coinvolto nel terrificante scandalo Epstein. Lo scorso 16 novembre il duca di York ha rilasciato un’intervista alla Bbc che ha fatto esplodere come una bomba le accuse di molestie sessuali formulate all’inizio del Duemila da Virginia Roberts. Quest’ultima sarebbe stata, come riporta ancora La Repubblica, una delle schiave sessuali di Epstein. Inoltre pare che all’epoca delle presunte molestie subite dal duca di York fosse minorenne. Durante l’intervista Andrea non avrebbe dato un’immagine edificante di se stesso, ostentando una freddezza che rasentava l’indifferenza.