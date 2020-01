Gli auguri di Harry e Archie per il 2020: la foto dal Canada

Il principe Harry e Meghan hanno festeggiato il nuovo anno in Canada lontani dai rituali delle festività tradizionali della famiglia reale. Nonostante i rumor li vogliano sempre più distanti dalla vita di corte, i duchi di Sussex hanno voluto godersi il loro primo Natale con Archie lontano dal clamore e dei riflettori. Come normali genitori hanno scelto di pubblicare sui social network un nuovo scatto del loro primogenito per augurare un felice 2020 a tutti i loro sostenitori.

Nella foto, pubblicata sull'account Instagram ufficiale del duca e della duchessa del Sussex il 31 dicembre, il principe Harry si mostra in piedi in riva al lago (presumibilmente in Canada) con in braccio il piccolo Archie. Una foto tenera dove l’ultimo di casa Windsor appare gioioso e curioso come tutti i bambini della sua età (8 mesi), vestito con un cappello con pon pon, una giacca a vento beige e piccoli stivali di pelle di pecora - che gli sono stati regalati dal governatore australiano Sir Peter Cosgrove. Il ritratto è stato pubblicato all’interno di un breve filmato che ripercorre i momenti salienti vissuti dai duchi di Sussex nel 2019, compresa la nascita di Archie avvenuta lo scorso maggio: " Auguriamo a tutti un felice anno nuovo, ringraziandovi per il vostro continuo supporto! Abbiamo adorato incontrare così tanti di voi da tutto il mondo e non vediamo l'ora di incontrarne molti altri l'anno prossimo. Speriamo che il 2020 porti a ciascuno di voi salute e felicità continua ".

Il principe Harry e Meghan Markle da circa una settimana si trovano, secondo indiscrezioni, in un cottage sull'isola di Vancouver, per avere il massimo della privacy e godersi il figlio e le feste lontani dagli obiettivi e dalle attenzioni della stampa. Una scelta controcorrente per i reali, che da sempre festeggiano tutti insieme nella tenuta della Regina Elisabetta II a Sandringham ma che ha incontrato il favore di Sua Maestà.