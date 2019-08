25 anni fa moriva Modugno

Ricorrono oggi i 25 anni dalla morte di Domenico Modugno, cantautore, presentatore e attore di origini pugliesi.

Come scrive Gino Castaldo ne “Il romanzo della canzone italiana”, è proprio con Modugno e la sua “Nel blu dipinto di blu” che ha inizio la canzone moderna nel Belpaese: una nuova sensibilità, un nuovo gusto musicale. La sua hit - che in tanti chiamano “Volare” - fu portata al Festival di Sanremo 1958, da Modugno con Johnny Dorelli, venne tradotta in 13 lingue e vendette oltre 22 milioni di dischi, tanto da spopolare l’anno successivo ai Grammy Award. Dopodiché, in tanti ne realizzarono una cover: Vasco Rossi, Gianna Nannini, Emma Marrone, Mina, Barry White e David Bowie.

Modugno nasce a Polignano a Mare nel 1928, per poi trasferirsi con la famiglia a San Pietro Vernotico. A 19 anni va a Roma, dove frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia con una borsa di studio. Lì conosce l’amico Riccardo Pazzaglia e la futura moglie Franca Gandolfi, che sposerà nel 1955. Nella capitale iniziano le prime esibizioni, prima musicali con brani popolari e in dialetto salentino, poi a teatro, attore e autore delle musiche di "Rinaldo in campo” di Garinei e Giovannini. Nella sua carriera si contano in totale 230 canzoni, 38 film al cinema, 7 per la tv, 13 piece teatrali e alcuni programmi televisivi, oltre alla vittoria in 4 Festival di Sanremo.

La sua morte è avvenuta il 6 agosto 1994 e oggi la Rai gli rende omaggio sullo schermo, in radio e su Internet, con delle pagine RaiPlay dedicate. Sono previsti oggi su Rai 1 degli approfondimenti in "Unomattina Estate", "Io e te" (alle 14) e "La vita in diretta estate" (alle 16,50). Il 10 agosto ci sarà poi una puntata speciale di "Techetechetè Superstar" (alle 20,35), seguito dalla fiction “Volare" (alle 22,30) di Riccardo Milani con Beppe Fiorello.

Su Rai Premium c’è oggi lo speciale “L'uomo che canta: Domenico Modugno” (alle 23,15), mentre su RaiMovie è andato in onda il film del ’59 “Volare - Nel blu dipinto di blu”. Approfondimenti anche su RaiStoria (alle 14 e alle 20,10), inoltre il “Falqui Show” (alle 13) ripercorre la carriera teatrale e i varietà con Modugno. Infine a “Ieri e oggi” (ore 15) il filmato di Mike Bongiorno che ospita in studio Domenico Modugno e Rosanna Schiaffino.

