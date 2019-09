25 anni di Friends e 15 di Lost: festeggiano i fan

Quella di ieri è stata una giornata importante per i fan di “Friends” e “Lost”. Per entrambe le serie televisive vi è infatti stato un compleanno speciale.

“Friends” ha debuttato su Nbc il 22 settembre 1994 - quindi 25 anni fa - mentre il pilota di “Lost” è andato in onda su Abc il 22 settembre 2004, cioè 15 anni fa. Gli attori Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc hanno pubblicato su Instagram lo stesso scatto ufficiale della serie, che ritrae i sei protagonisti. “ Possiamo essere in luoghi diversi, ma siamo legati ”, ha scritto Kudrow.

Gli attori di "Friends" hanno ringraziato anche e soprattutto i fan, che naturalmente si sono scatenati sui social per ricordare i momenti salienti della serie tanto amata. Tanto che su Facebook la pagina italiana di Netflix, che al momento ospita le dieci stagioni in streaming, ha pubblicato la primissima immagine del primo episodio - la vetrina del Central Perk - ricevendo moltissimi feedback positivi dagli utenti.

Su Twitter c’è chi ha pubblicato delle fan art ispirate a “Friends”, chi ha condiviso il video dell’indimenticabile sigla o filmati e foto di momenti salienti - quello in cui la scimmietta Marcel litiga con Ross per l’utilizzo dello stereo, l’“ unagi ” dello stesso Ross, il trentesimo compleanno di Chandler in cui Joey scoppia in lacrime, i capelli iconici di Rachel, il bizzarro bacio tra Joey e Rachel alle Barbados, l’ingresso di Rachel nel Central Perk con l’abito da sposa, Joey promotore di profumo al centro commerciale, il tacchino sulla testa di Monica per chiedere scusa a Chandler e, naturalmente, la hit di Phoebe “Gatto rognoso”.

C’è anche chi ha testimoniato i festeggiamenti per “Friends” che stanno avvenendo in tutto il mondo. Nessun momento social amarcord invece per i protagonisti di “Lost”, mentrei fan continuano ad amare la serie - anche quella in streaming al momento su Netflix - a ricordarla e a interrogarsi sul finale.

15 years ago today, Oceanic Flight 815 disappeared over the Pacific Ocean en route from Sydney to Los Angeles with 324 people onboard. #LOST pic.twitter.com/IkkPFhUF1q — LOST (@LOST_Daily) September 22, 2019

Anche per “Lost”, su Twitter, sono stati citati dei momenti salienti, come i numeri misteriosi “ 4 8 15 16 23 42 ”, in particolare dagli utenti latini. Non mancano le fan art dei protagonisti come Hugo, le foto promozionali - come l’ormai celebre “ultima cena” sull’isola in cui la serie è ambientata, mentre un account di appassionati ha ricreato un collage con quattro momenti della prima scena del pilota.

