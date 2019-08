Dopo 32 anni di fidanzamento, Leo Gullotta ha sposato l'uomo che ama

Dopo 32 anni di fidanzamento, Leo Gullotta si è civilmente unito con il suo compagno di una vita. L'attore ha scelto il programma “Io e Te” per annunciare ufficialmente il matrimonio con l'uomo che ama e ha mostrato con orgoglio la fede al dito. “ I diritti sono conquistati e quindi quando arrivano bisogna approfittarne. Grazie al lavoro di molte persone, oggi è possibile vivere legalmente in questo Paese, che finalmente ha riconosciuto come normali queste unioni ”, ha dichiarato Leo Gullotta.

Il racconto fatto a Pieluigi Diaco è stato molto delicato e pieno di orgoglio da parte di Leo Gullotta. I due condividono lo stesso percorso di vita, nonostante la diversa età anagrafica. “ Questo anello mi lega da due anni alla persona che amo. Durante la pubblicità Leo Gullotta mi ha mostrato lo stesso anello. Anche lui la scorsa estate si è sposato con la persona che ama, dopo 32 anni di vita insieme ” ha dichiarato il giornalista, davanti all'attore visibilmente emozionato, che ha semplicemente esclamato: “ Adesso si può chiamare finalmente normalità. ”