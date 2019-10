Sharon Stone: "A 61 anni amo ancora di più il mio corpo"

È un’icona di moda e stile. È un’attrice dal talento innato e da tempo è sulla cresta dell’onda. Sharon Stone a 61 anni conserva ancora la sua iconica bellezza, ma non ha paura di mostrare i primi segni dell’invecchiamento. E lo conferma in una recente intervista che ha rilasciato ad Allure, in cui rivela come sta affrontando lo scorrere del tempo.

"Sono così grata del mio corpo. Mi piace oggi più ieri – esordisce l’attrice -. Mi sto godendo la mia ritrovata serenità dopo che per anni sono stata costretta nascondere la bellezza con il make-up di scena. Quando ho girato Basic Instinct, ogni giorno mi dicevano cosa c’era che non andava nel mio corpo. Mi riempivano di trucco e solo quando tornavo nella roulotte potevo essere me stessa". Nell’intervista traspare una Sharon Stone saggia e matura che non dimentica il suo passato ma che è riuscita a imparare dai suoi stessi errori.

"Ora ho superato i 60 anni e non ho paura di invecchiare. I 40 era l’età migliore. Non riuscivo però a lavorare. Hollywood mi aveva messa da parte. In quel periodo mi sono trovata ad essere mamma e affrontare la convalescenza dopo quel brutto aneurisma – aggiunge -. In quel periodo però c’era qualcosa di meraviglioso. È stato un periodo in cui mi sono riconciliata con me stessa. Da lì in poi sono cambiata, è grazie a tutte quelle sfide se oggi mi sento bellissima". Una battaglia contro lo scorrere del tempo che è stata vinta con molte difficoltà ma finalmente l’attrice può tirare un sospiro di sollievo. "Sono stata fortunata. Mi dicevano che non sarei durata e invece … sono qui".

Anche se oggi è lontana dalle scene, Sharon Stone resta ancora una fra le attrici più apprezzate di Hollywood.