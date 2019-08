A 88 anni muore Toni Morrison: la prima donna di colore a vincere il Nobel per la Letteratura

La notizia è di qualche minuto fa. Si spegne a 88 Toni Morrison, celebre scrittrice statunitense di colore, prima donna a vincere il Premio Nobel per la letteratura. È stata una fonte interna alla casa editrice Knopf a rilasciare il triste necrologio, poi confermato dall’Associated Press.

Toni Morrison, il cui vero nome era Chloe Ardelia Wafford, ha segnato una pagina molto importante per la letteratura contemporanea. Tanti sono i romanzi che le hanno regalato il successo di pubblico e critica, come "Amatissima", grazie al quale vince il Premio Pulitzer nel 1998, tanto da essere pubblicato anche in Italia con la Sperling & Kupfer, e diventato poi un film con Oprah Winfrey. Nel 1993 arriva anche il Premio Nobel. Ma la Morrison non è stata solo scrittrice, ha lavorato come editor per la Random House, una delle case editrici più celebri al mondo. Nel 2010 fu insignita della Legion d’onore e nel 2012 della Medaglia Presidenziale per la libertà, una delle più alte onorificenze civili della repubblica Francese e degli Stati Uniti.

"L’origine degli altri" è il suo libro più recente, pubblicato nel 2018. Schiva nell’apparire in pubblico, Toni Morrison preferiva che fossero i suoi libri a parlare. E oggi la letteratura perde un’altra delle sue penne più floride e pungenti.