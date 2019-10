Aaron Nielsen: "L’Isola bella esperienza, ma a Riccanza vedrete cosa farò"

Figlio di Brigitte Nielsen, Aaron si è fatto conoscere dal pubblico grazie a L’Isola dei famosi. Ora, però, il giovane è pronto per una nuova esperienza televisiva con Riccanza Deluxe, programma cult di MTV che andrà in onda sul canale 130 di Sky dall’8 ottobre prossimo.

Se l’esperienza in Honduras aveva portato Aaron Nielsen a confrontarsi con la fame e a mettere in pratica tutto il suo istinto di sopravvivenza, con Riccanza potrà vivere nell’agio e nel lusso. Due tipologie di programmi diametralmente opposte, ma lui ci ha voluto provare ugualmente e, ad oggi, si dice soddisfatto di questa scelta. “ All’inizio ero un po’ scettico, non sapevo cosa sarebbe successo, come del resto è per ogni nuova esperienza – ha raccontato in una intervista a Novella 2000 - . Ho saputo che stavano facendo i casting e mi sono detto ‘perché non provarci?’. Oggi posso dire che mi sto divertendo moltissimo, mi trovo bene con tutto lo staff, sono grandi professionisti e mettono a proprio agio il cast ”.