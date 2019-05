Aaron Nielsen: "Mia madre Brigitte forte e fragile”

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Aaron Nielsen ha parlato del rapporto con la madre Brigitte e della gioia che si prova a far parte di una famiglia allargata come quella costruita dall’attrice.

Reduce dall’esperienza a L’Isola dei famosi dove si è classificato quinto, Aaron Nielsen non ha nascosto le difficoltà vissute con la madre quando decise di separarsi dal padre, Raoul Meyer. Aaron, ai tempi, aveva solo undici anni e affrontò la situazione familiare rimanendo vicino alla mamma Brigitte Nielsen, una donna all’apparenza molto forte, ma che nasconde tantissime fragilità. “ Penso sia una persona molto forte, con tanti valori – ha detto Aaron a Eleonora Daniele - . E’ molto dolce, gentile, ci è sempre stata vicina, poi è normale che, come tutti, abbia avuto nella vita dei periodo difficili ”. “ Ci sono stati dei momenti in cui è stata fragile e noi le siamo stati vicini – ha rivelato ancora il giovane - . Aveva bisogno di noi e l’abbiamo aiutata non facendole sentire la nostra lontananza ”.