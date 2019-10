Abito riciclato per Meghan Markle al "Well Child Awards"

Gli esperti di corte e la stampa inglese continuano a guardare con un certo interesse la figura di Meghan Markle. Icona di stile, duchessa e moglie di Harry, l’ex attrice è guardata a vista non solo per le sue abitudini da diva, ma anche il suo look non passa inosservato allo sguardo truce dei suoi detrattori. Infatti non è sfuggito l’abito che la duchessa ha indossato al Well Child Awards.

La Markle è stata una fra le ospiti d’onore dell’evento di beneficenza che si svolge a Londra una volta l’anno, e per l’occasione ha optato per un vestito semplice ma elegante, peccato che quell’abito è stato già indossato in un’altra occasione. Costato 462 sterline, Meghan ha sfoggiato l’abito con cui è stata fotografata nel giorno del fidanzamento con Harry. Persino il cappotto era lo stesso. Una pura coincidenza? Sicuramente no. Anche se ha fatto discutere la scelta di indossare un vestito usato, i più attenti affermano che la scelta è partita proprio da Meghan Markle. La duchessa sente il bisogno di ridefinire la sua immagine, dopo le critiche degli ultimi mesi, e optare per un look sobrio e per nulla sfarzoso (soprattutto a un evento di beneficenza), è la mossa giusta sia per lei che per la Corona inglese.

Look riciclato o meno, Meghan è sempre bellissima. Fotografata mano nella mano con il principe Harry, ha partecipato alla cerimonia di apertura del “Well Child Awards”. I duchi sono stati accolti con fragore dagli ospiti e hanno ricevuto persino un piccolo regalo per il loro impegno e la solidarietà con cui hanno affrontato il viaggio in Sud Africa. L’evento a cui hanno preso parte, tra le tante cose, si occupa di raccogliere fondi per le cure mediche ai giovani malati del Regno Unito e a tutte quelle persone che non possono curare i propri figli. Presenti molte personalità del mondo dello spettacolo.