Achille Lauro rimanda il tour

Per Achille Lauro il Festival di Sanremo 2019 è stato un vero successo dopo aver presentato il suo brano Rolls Royce, infatti, il cantante è riuscito ad ottenere tante soddisfazioni. Ma ha deciso di rimandare il suo tour.

Il giovane cantante, appassionato di musica sin da ragazzo, pur non portando a casa la vittoria di questa 69esima edizione del Festival di Sanremo ha voluto ringraziare tutti quelli che lo hanno sostenuto, specificando i motivi che hanno spinto lui stesso e il suo team a riprogrammare le date del tour. E questo nonostante il nuovo singolo C’est la vie in pochi giorni ha raggiunto il successo.

Achille Lauro sembra però avere grandi progetti per il futuro nel mondo della musica e chi lo ascolta non è mai rimasto deluso della sua musica. Ma ha annunciato di voler rimandare il tour: "Appena terminato il Festival abbiamo passato giorni e notti in studio per chiudere il nuovo album" – ha scritto il cantante in un messaggio pubblicato su Instagram - "Sarà un album unico, rivoluzionario, e abbiamo deciso di spostare le date del tour ad ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e, al tempo stesso, preparare e portare sul palco lo show più importante che io abbia mai fatto". Il riferimento è a tutte quelle persone avevano già acquistato i biglietti in prevendita e alle cause che lo hanno portato a questa decisione di far spostare le date dei concerti.