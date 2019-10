Le acrobazie di Cindy Bruna

"Half Congolese, Half Italian". Si chiama Cindy Bruna la nuova top model che sta spopolando su Instagram. E non solo. Classe '94, ha cittadinanza francese, ma suo padre è italiano, mentre la madre è appunto congolese. Una supermodella che è anche uno degli "angeli" di Victoria's Secret, dal 2013. Per il sito di riferimento Models.com è, alla fine del 2014, una delle prime cinquanta top model al mondo: ha sfilato per Moschino, Givenchy e Giorgio Armani, oltre a posare per le copertine di Vogue e Marie Claire.

Un metro e ottanta di bellezza assoluta, che ha conquistato i riflettori e le attenzioni di 845mila utenti sul social network, dov'è in ascesa continua. Un suo video in cui si diverte in barca con gli amici in vacanza ad Ibiza quest'estate, facendo strane acrobazie a bordo di uno yacht, è stato visto quasi 360 mila volte.

Negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé per essere stata una fiamma di Marco Verratti, stella italiana in forza al Paris Saint Germain. Per settimane, infatti, si è parlato di un presunto flirt tra i due. Ora, il calciatore, è fidanzato con un'altra bellissima modella, Jessica Aidi.