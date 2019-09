Addio al nubilato per Hailey Baldwin

Le nozze tra Hailey Baldwin e Justin Bieber sono imminenti. Dopo il matrimonio civile, celebrato in fretta e furia a New York lo scorso settembre, la coppia si appresta a rinnovare i voti davanti a parenti e amici nel weekend. Secondo i rumors, infatti, il matrimonio è fissato per domenica 30 settembre e la sposa ha pensato bene di festeggiare il suo addio al nubilato prima del "sì".

Come racconta il Daily Mail e documentato da numerose foto social, Hailey Baldwin, la sua migliore amica Kendall Jenner e Maeve Reilly, Kelia Moniz e Natalie Manuelle, hanno trascorso una classica serata di addio al nubilato tra buon cibo e balli sfrenati. Sposa e amiche hanno cenato nell'esclusivo ristorante Ysabel di West Hollywood (locale molto amato dalle celebrities) per poi ballare fino a tarda notte nella discoteca Delilah. La Baldwin, per l'occasione, ha scelto di indossare un tubino bianco sotto il ginocchio e il classico velo da sposa sopra i capelli lasciati sciolti. Immancabili, infine, i gadgets a tema erotico che, a quanto pare, sono stati comprati personalmente da Kendall Jenner (paparazzata all'uscita dal sexy shop) poco prima della festa.

La serata di addio al celibato di Justin Bieber, invece, è stata decisamente insolita. Dopo una divertente sessione di skateboard con gli amici, la popstar americana ha condiviso sui suoi profili social foto di imbarazzanti, quanto mai improbabili, smoking. La carrellata di completi eleganti, tra i quali i fan dovevano scegliere il migliore, comprendeva un abito multicolor, uno completo rosa perlato, uno turchese tempestato di banane e uno bianco insaguinato. La scelta? Lasciata, ironicamente, ai fan ai quali Bieber ha chiesto commenti e suggerimenti. Il cantante, nonostante abbia dichiarato di essere in ansia per l'evento, sembra essere pronto per le nozze che si terranno in South Carolina.