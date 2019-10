"Addio, questa volta non torno più": Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati

Dopo aver animato l'ultima edizione de L'isola dei famosi ed aver avviato in Honduras la loro frequentazione, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono tornati al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, a far discutere sul conto dei due ormai ex naufraghi sono alcune indiscrezioni riportate da Spy Magazine, nel nuovo numero in uscita il 4 ottobre.

"Soleil: Addio Jeremias, questa volta non torno più", è la piccola anticipazione lanciata dalla nuova copertina di Spy , trapelata in rete proprio oggi. Una "flash news" che a quanto pare conferma le ultime voci su una presunta crisi d'amore della coppia nata al reality show honduregno. Diverse ore fa, Jeremias Rodriguez potrebbe aver dal suo canto anticipato in rete la notizia della sua separazione da Soleil scrivendo: "La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso".

Cecilia Rodriguez e l'intervento sibillino a Vieni da me

Ad avvalorare la notizia della rottura tra i due ex isolani è anche l'ultima intervista concessa da Cecilia Rodriguez (sorella di Jeremias, ndr) a Vieni da me. Incalzata da una domanda di Caterina Balivo -che le chiedeva se Jeremias fosse fidanzato- la modella argentina è, infatti, apparsa visibilmente incerta e non ha saputo rispondere.