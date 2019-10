Adele non è più single. Sarà vero amore con il rapper Skepta?

La vita da single è divertente ma solo se dura poco. Almeno questo sembra essere il pensiero di Adele. La cantante, dopo aver passato delle pazze serate in compagnia delle sue amiche, tra cui Taylor Swift e Jennifer Lawrence, ha deciso di rimettere la testa a posto e il cuore in piazza. Il fortunato sarebbe il rapper inglese Skepta.

Sembrerebbe essere il classico ragazzo della porta accanto, visto che sono cresciuti nello stesso quartiere di Londra, Tottenham, e hanno negli anni costruito un rapporto di amicizia e stima reciproca. In un’intervista alla rivista inglese Es lui ha raccontato che spesso si sentivano per dei consigli. I messaggini, a quanto pare, furono galeotti, infatti, la loro conoscenza sembra essersi trasformata in qualcosa di più. Secondo le voci i due si frequenterebbero da un po’ di tempo e avrebbero ufficializzato la relazione due settimane fa, durante il compleanno di lui. " Adele e Skepta si sono supportati a vicenda mentre le rispettive relazioni stavano implodendo. Hanno sviluppato un legame stretto e una connessione speciale. Passano sempre più tempo insieme" , ha raccontato una fonte al quotidiano The Sun.

Il rapper più di un anno fa faceva coppia fissa con la Venere Nera, la bellissima Naomi Campbell. Il loro rapporto è finito ad aprile 2018, e lui sembra si sia consolato molto velocemente. Nel mese di luglio il cantante ha postato sui social la foto di un’ecografia, annunciando che presto sarebbe diventato padre. I media impazziti pensarono subito che la modella fosse in dolce attesa, ma si sbagliavano. Lo scorso novembre è nata la piccola River, avuta con la blogger Alanna Wain. Ma anche questa relazione sembra non abbia funzionato, ed ecco il flirt con Adele. Anche la cantante sta chiudendo un capitolo importante della sua vita: ha da poco chiesto il divorzio da Simon Konecki, dopo otto anni insieme, due di matrimonio, e un figlio.