Adil Rami risponde a Pamela Anderson sui social: "Non ho una doppia vita ma…"

Prima il lungo sfogo di Pamela Anderson sui social (un vero e proprio fiume di parole per raccontare la fine della loro relazione) poi la risposta di Adil Rami con un post chiarificatore. Il tutto sui social, sotto lo sguardo attonito di fan e follower che li consideravano una coppia d’oro. Lei 51 anni, lui 33 anni,insieme da poco più di due anni tra alti e bassi, hanno messo fine alla loro relazione nel peggiore dei modi. Lavando i panni sporchi in pubblico, o meglio sui social network.

Martedì Pamela Anderson aveva accusato, a mezzo social, il compagno di essere un traditore, di condurre una doppia vita, di farle vivere un incubo e di aver addirittura ricevuto minacce dal calciatore francese. Oggi il campione del mondo francese, a poche ore dalle rivelazioni fatte dall’ex fidanzata, parla in prima persona e dice la sua sulla vicenda. Smorzando decisamente i toni.

" Una rottura non è mai facile. Come spesso in queste situazioni, l'emozione può prendere il sopravvento e lasciare che si esprimano cose eccessive. Pamela è una persona integra, che rispetto profondamente, che ha delle convinzioni, che è sincera nelle sue lotte e per la quale il mio amore è sempre stato sincero. Questo è quello che voglio ricordare ". Adil Rami però sottolinea come la scelta della Anderson di spiattellare al mondo i loro problemi non sia stata così apprezzata, quanto meno da lui: " Non penso che dovremmo rivelare la nostra intimità e privacy, la nostra storia, che guarda solo noi. Su questo punto, tuttavia, voglio fare luce. In nessun caso conduco una doppia vita ".

Adil Rami poi, però, ammette di aver avuto una relazione ambigua con l’ex moglie Sidonie: " Sono semplicemente attaccato a mantenere un rapporto duraturo con i miei figli e la loro madre Sidonie per la quale nutro un profondo rispetto. È giusto che avrei dovuto essere più trasparente in questa relazione ambigua. Lo presumo ".