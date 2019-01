Adriana Lima: è finita la love story con lo scrittore Metin Hara

Dopo news e indiscrezioni che si sono rincorse in giro per il web, è il settimanale americano People che conferma alcuni rumor trapelati sulla situazione sentimentale di Adriana Lima. L’ex angelo di Victoria’s Secret è ufficialmente single, non è più legata alla scrittore turco Metin Hara.

I due hanno fanno coppia fissa dal 2017 ma, per cause ancora sconosciute, i due hanno deciso di mettere fine alla loro romantica storia d’amore. Adriana Lima ha cancellato tutte le foto in cui era ritratta con Hara, lui invece non ha toccato il suo profilo instagram. Un amore che è nato per caso. Incontrati ad un evento benefico a Instabul, i due qualche tempo dopo, sono stati fotografati insieme su uno yacht a scambiarsi carinerie. La storia è stata immortala da un susseguirsi di foto, selfie, e frasi romantiche. “Sono l’uomo più fortunato del mondo” ha scritto l’autore, “sei la poesia che ho sempre voluto scrivere”. Eppure in molti hanno notato già da un mese che tra i due qualcosa non filasse liscio, dopo la condivisione di foto e tweet sui social. Inoltre poche settimane fa, alcuni gossip hanno fatto credere che Adriana Lima si frequentasse con il portiere del Besiktas, ma dalla modella arriva la smentita. Dopo la rottura la Lima vuole dedicarsi solo alle figlie avute dall’ex marito, il campione di basket Marko Jaric.