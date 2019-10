Adriana Volpe contro Magalli: "Non lavoro più... continua a screditarmi"

In una nuova intervista concessa a Vieni da me, Giancarlo Magalli ha risposto ad alcune domande, non risparmiandosi sul conto della sua turbolenta collaborazione avuta con Adriana Volpe, lamentando in particolare di aver vissuto "8 anni difficili" di conduzione al timone de I fatti vostri. "Non do colpe a nessuno -ha dichiarato nel suo ultimo intervento in tv Magalli, alludendo alla querelle mediatica che da tempo lo vede coinvolto insieme all'ex collega Volpe-. In tanti anni di carriera però solo con una non sono andato d’accordo. Lo avevo capito quasi subito...". E in risposta alle ultime taglienti dichiarazioni rilasciate da Magalli, sono giunte alcune parole spese dalla diretta interessata, Adriana, la quale ha dato libero sfogo ai suoi pensieri maturati questo weekend sul fatto di essere rimasta a casa e senza un lavoro in Rai.

"È venerdì e si avvicina il weekend -esordisce così la Volpe nella descrizione di un nuovo post condiviso su Instagram-. Non lavorando più, ho tempo anch’io per fare serenamente un ripasso. Un mio ex compagno di lavoro, ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi, ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni". L'ex conduttrice de I fatti vostri prosegue, ricordando ai follower che Magalli ha spesso cambiato compagna di lavoro, e menziona alcuni nomi tra i volti femminili che si sono susseguiti: "A tutti, ci piaccia o no, può capitare di lavorare con qualcuno che magari non ci entusiasma. Lui stesso, se si fosse trovato così bene con la stessa persona, non avrebbe forse cambiato così spesso compagne di lavoro. Ma, ora, io vi chiedo: quanti sul lavoro per liberarsi di chi non gradiscono arrivano a creare apposta un incidente?". E per "incidente" la Volpe intende quello a cui ha fatto esplicito riferimento Magalli nella sua ultima intervista concessa a Diva e donna: "L’ho subita per otto anni (Magalli allude alla Volpe, ndr). A un certo punto ho creato apposta un incidente. Le dissi in diretta: Lavori da 20 anni in Rai grazie a una persona sola”.

Adriana Volpe fa appello alla Commissione per le Pari Opportunità Rai

Nel suo ultimo post condiviso con i follower su Instagram, Adriana Volpe ha voluto indirettamente chiamare in causa la Commissione per le pari opportunità Rai: "Io sono sempre andata d’amore e d’accordo con i miei compagni di lavoro. Tranne uno. E nessuno ha mai creato incidenti. Cosa vi viene da pensare? Qual è la persona da esecrare? Io o quell’unica? (La Volpe scrive alludendo alla querelle mediatica che la vede ancora coinvolta con Magalli, ndr). Contrariamente ad altri, non mi arrogo la risposta: a questo punto vorrei sapere però cosa pensa di tutta questa vicenda la Commissione per le Pari Opportunità Rai".