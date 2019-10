Giancarlo Magalli su Adriana Volpe: "Ho pazientato otto anni"

Giancarlo Magalli è uno che non le manda a dire. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, il conduttore ha ripercorso la sua lunga carriera professionale iniziata alla fine degli anni ‘60 in un villaggio turistico del Gargano dopo il servizio militare. Fu il primo a fare l’animatore. “ Mi sono inventato un mestiere – rivela – che mi è servito e poi gli animatori avevano un certo fascino ed io che, all’epoca pesavo 30 kg in meno, mi fidanzavo ogni giorno ”.

Inevitabile, tra una battuta giocosa e l’altra, un riferimento alla collega con cui ha condiviso lo studio de I fatti vostri ogni mattina per otto anni: Adriana Volpe. L’ultima volta che ne aveva parlato, in seguito all’intervista della showgirl da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva citato tutte le donne con le quali è sempre andato d’accordo. Tutte, tranne una.

Giancarlo Magalli: “La Volpe? Ho pazientato 8 anni”

“ Se con tante donne sono andato d’accordo e con una no… Avrei dovuto litigare con tutte – dice stavolta – e invece non è successo ”.