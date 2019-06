Adriano Celentano e la sua profezia sul caso Venezia: "Ecco perché i governi dovrebbero cadere"

Lo scorso 2 giugno una nave da crociera "MSC" è diventata protagonista di uno sbandamento, per via del quale la "Opera" ha dapprima colpito la banchina portuale, danneggiandola, e poi si è abbattuta sulla poppa del battello fluviale "River Countess", che era attraccato al molo nel Canale della Giudecca, prima del brutale arrivo della nave da crociera. Un incidente che ha registrato 4 feriti e ha provocato gran panico tra i vacanzieri. La tragedia sfiorata a Venezia ha provocato molte contestazioni e grande polemica, soprattutto da parte del comitato "No grandi navi", che da tempo si batte per impedire il passaggio delle grandi navi ad un passo dalla città. E a commentare l'affaire Venezia è stato anche il cantante Adriano Celentano, il quale è diventato recentemente protagonista nel palinsesto Mediaset con "Adrian", il graphic novel trasmesso su Canale 5, che aveva mostrato al pubblico "una profezia" sull'accaduto a Venezia.

Il messaggio di Adriano Celentano sull'affaire Venezia

“Un motivo per cui i governi dovrebbero cadere” : è questo il titolo del video che il cantante ambientalista Adriano Celentano ha voluto pubblicare sul suo blog. Si tratta di 53 secondi ‘profetici’ del cartoon ‘Adrian‘, in cui una gigantesca nave da crociera attraversa la Giudecca, sfiora appena una piccola imbarcazione e poi si abbatte sulla banchina di piazza San Marco, demolendo la facciata di Palazzo Ducale, fino a generare macerie, fiamme e panico.



Adriano Celentano da tempo manda avanti la sua battaglia contro le grandi navi. Nel 2015 il cantante aveva preso posizione contro il Tar del Veneto, che non aveva bloccato il transito delle grandi navi nella Laguna. "Mi auguro che, dopo questo grave incidente, chi deve decidere, decida in fretta e con il coraggio dell’onestà" , queste ultime sono le parole riportate da Celentano sul suo blog, che alludono all'affaire Venezia. Le ultime cinque puntate del profetico graphic novel "Adrian" sono previste su Canale 5 per il prossimo autunno.

