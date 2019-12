Agguato a Houston durante le riprese di un videoclip rap: almeno 2 morti

Agguato mortale a Houston durante le riprese di un video rap. Almeno due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria che si è compiuta in un parcheggio all'interno di un'area residenziale della città texana. Solo pochi mesi fa un fatto simile era avvenuto in Francia, durante le riprese del videoclip del rapper Booba.

Tutto è avvenuto venerdì notte, quando un gruppo di ragazzi ispanici tra i 17 e i 23 si è riunito nel parcheggio di Houston per girare alcune scene di un videoclip rap. La prima chiamata al 911 è stata effettuata attorno alle 21.30 da alcuni residenti, che avrebbero sentito il rumore degli spari. A riferire i dettagli di quanto accaduto è stato lo sceriffo Ed Gonzales durante un briefing di aggiornamento con i giornalisti. L'ufficiale delle forze di sicurezza ha raccontato che all'arrivo dei poliziotti la scena era devastante. Davanti agli occhi dei soccorritori si è palesato un gruppo di ragazzi, tutti uomini, con ferite da arma da fuoco. Due di loro erano già morti all'arrivo delle forze dell'ordine ma lo sceriffo non esclude che possano esserci altre vittime, portate via prima del loro arrivo sul posto. In un tweet, lo sceriffo ha addirittura supposto che potrebbero essere otto i morti.

I sopravvissuti hanno raccontato di essere stati assaliti da un gruppo di persone, alcune in macchina e altre a piedi, che hanno iniziato a sparare all'impazzata. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali locali per ricevere le cure del caso. Non si hanno notizie certe sul loro stato di salute, l'unica informazione trapelata è che uno dei feriti versa in condizioni critiche. Per il momento gli inquirenti stanno analizzando tutte le informazioni in loro possesso per rintracciare gli artefici della carneficina e capire il movente di una tale azione. Stando a quanto riferito da Ed Gonzales, le indagini potrebbero essere più complesse del previsto perché la scena del crimine è molto ampia e le informazioni non accurate. Gli investigatori stanno indagando a 360 gradi, lo sceriffo non esclude che l'agguato possa essere stato compiuto da una banda ma al momento ritiene prematuro muovere qualunque ipotesi.

C'è molta preoccupazione tra gli ambienti investigativi di Houston, visto che la strage è avvenuta all'interno di un parcheggio di una zona residenziale. I colpi sparati pare siano stati numerosi ma ancora non è chiaro da quante persone fosse composto il gruppo di tiratori. Chi si trovava nel parcheggio in quel momento ha parlato di circa venti persone armate che hanno fatto fuoco ma sono informazioni ancora sommarie e non verificate. Per questo motivo Ed Gonzales e le forze dell'ordine hanno fatto un appello a chiunque possa aver visto e sentito qualcosa, perché ogni testimonianza potrebbe essere utile per far luce su questo fatto gravissimo. Per questioni di sicurezza, la polizia ha preferito evitare di divulgare il nome del gruppo e del cantante protagonista del videoclip.