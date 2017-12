Aida tradita da Geppy. L'ex corteggiatrice: "Quando eri al Gf abbiamo fatto l'amore"

Aida Yespica ha confidato sulle pagine di Chi di aver lasciato il suo fidanzato Giuseppe Lama, "non provavo più quello che era giusto che io provassi per lui".

Sembrava, quindi, che la loro storia d'amore fosse giunta al capolinea per volere della bellissima showgirl venezuelana. E invece... il settimanale Nuovo rivela tutt'altra cosa: Aida Yespica veniva tradita da "Geppy". Il settimanale Nuovo ha intervistato la donna con cui Giuseppe Lama consumava il tradimento e quello che spunta fuori è incredibile.

Ma chi è questa donna misteriosa? Il suo nome è Veridiana De Moraes e al grande pubblico il suo nome dirà certamente qualcosa visto che è un'ex corteggiatrice del trono over di Uomini e Donne. Veridiana, infatti, si era presentata per Antonio Jorio. Ma prima di arrivare nello studio di Uomini e Donne, Veridiana ha avuto una relazione con Giuseppe Lama. Proprio per Geppy, la De Moraes avrebbe lasciato il compagno storico di 6 anni e da cui ha avuto 3 figli. Ma la loro storia con Lama ha subito alti e bassi a causa della gelosia di lui. "Io e Geppy - ha spiegato la donna - abbiamo un rapporto complicato. Per lui ho lasciato il compagno con cui stavo da sei anni e dal quale ho avuto tre figli. Siamo sempre stati innamoratissimi, ma a causa della sua gelosia ci siamo presi e lasciati più volte". Il tutto - pare - mentre lui frequentava già Aida Yespica.

Al settimanale, infatti, la donna ha rivelato di essersi vista con Lama anche due sere prima che Aida uscisse dalla casa del Gf Vip. La Yespica - stando sempre a quanto dice Veridiana - non ha mai saputo della loro relazione clandestina e quindi lo ha lasciato per fortuito caso, non certo perché aveva scoperto la verità.

"Prima ancora che lei baciasse Jeremias – ha raccontato la donna - Geppy mi chiese di raggiungerlo, gli dissi di no e venne lui da me. Quella sera facemmo l'amore. A lei non l’ha detto. Quando Aida è uscita dalla Casa gli ha chiesto se aveva fatto il bravo e lui ha risposto di sì. Solo due sere prima, invece, Geppy e io siamo stati insieme a casa mia". Veridiana, poi, ha spiegato di non essere alla ricerca di pubblicità: "Tutta Napoli sa cosa c'è tra di noi. Tutti sanno quanto ci siamo amati. Ho deciso di parlare perché mi sono sentita presa in giro da un uomo che dorme con me e poi va in tv da un'altra".