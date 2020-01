Aida Yespica rivede il figlio ma viene accusata di essere falsa, lei risponde: "L'ho avuto solo per un giorno"

Le vicissitudini di Aida Yespica con suo figlio Aaron sono state rese pubbliche dalla showgirl solo poche settimane fa, durante un'intervista a Verissimo. Le sue parole e le sue lacrime hanno commosso il pubblico da casa. Una foto pubblicata da Aida Yespica, che la ritrae con suo figlio, e condivisa solo pochi giorni fa aveva fatto sperare in una risoluzione ma la situazione è ancora complessa.

Da ormai diversi anni, Aaron vive negli Stati Uniti con suo padre Matteo Ferrari. A Miami, il ragazzo che ora ha 11 anni, studia e si è ricostruito una nuova vita che sembra piacergli e che lo tiene lontano da sua madre, che per lavoro vive a Milano. Fino a pochi mesi fa, la showgirl riusciva a raggiungere e a vedere suo figlio con frequenza ma a causa dei disordini nel suo Paese d'origine, Aida Yespica sta avendo problemi burocratici. La guerriglia civile in Venezuela ha causato l'impossibilità per la showgirl di rinnovare il passaporto e, quindi, quella di raggiungere gli Stati Uniti. Come ha dichiarato a Verissimo, per 4 mesi Aida Yespica non ha potuto abbracciare Aaron ma una foto condivisa poco prima di Natale aveva fatto sperare i suoi tanti fan.

Su Instagram, infatti, Aida Yespica ha pubblicato un bellissimo scatto a tema natalizio con il ragazzo. Grandi sorrisi per entrambi nella foto che li ritrae nel salotto di casa e tantissimi like per la foto pubblicata da Aida Yespica, sotto la quale non sono però mancati i commenti al veleno. " A Verissimo hai raccontato tutt'altro, parlando male del padre, quindi per quanto si possa essere felici nel vederti insieme a tuo figlio, il pubblico legittimamente può pensare che forse non era tutta verità quella che dichiaravi ", scrive un utente, che ha ricevuto la risposta da parte della showgirl. Aida Yespica ha voluto specificare e chiarire la situazione, per evitare fraintendimenti: " Questa è una foto del 17 di dicembre, quando ho avuto mio figlio per una giornata soltanto. Vi auguro per il prossimo anno che abbiate qualcos'altro a cui pensare. "

Come si evince dalle parole di Aida Yespica, quindi, la situazione è ben lontana dall'essere risolta e anche durante le feste ha potuto godere della vicinanza di suo figlio solo per un giorno. Durante l'intervista a Verissimo, la showgirl ha mosso alcune accuse contro il suo ex compagno e padre di suo figlio. La Yespica ha usato parole dure contro Ferrari, accusandolo di essere senza cuore. L'ex calciatore non ha mai replicato, forse per evitare di fomentare la polemica per il bene di suo figlio, ma il giorno della vigilia di Natale ha pubblicato uno scatto che sembra quasi essere una risposta ad Aida Yespica. "Bisogna sempre ascoltare le due campane prima di dare sentenze. Buon Natale", si legge nella foto che ritrae una grande tavolata di famiglia nel giorno più atteso dell'anno.