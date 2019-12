Il dramma di Aida Yespica: "Non posso raggiungere mio figlio"

Aida Yespica è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontata il momento difficile che sta vivendo a causa della lontananza da suo figlio. La showgirl ha anche rivelato di non avere rapporto con Matteo Ferrati e a ha parlato di quando si è dovuta reinventare dopo il crac economico.

Le complicazioni per Aida Yespica nascono per la difficile situazione politica del Venezuela, suo Stato natale: " Non riesco ad avere il mio passaporto, sono già andata due volte al consolato. Il visto americano mi è scaduto. L’ho chiesto ma è impossibile averlo, non lo so. " Il figlio di Aida Yespica e Matteo Ferrari, che ora ha 11 anni, vive negli Stati Uniti con il padre, dove però la modella non può andare a causa della mancanza dei documenti necessari per il viaggio. Aaron da qualche anno è stabilmente domiciliato a Miami e da ben 4 mesi sua madre è impossibilitata ad abbracciarlo, anche perché i rapporti con Ferrari pare siano piuttosto tesi, tanto da non rendere possibile un viaggio di Aaron in Italia.

La Yespica spiega, quindi, qual è attualmente la situazione con Matteo Ferrari e, di conseguenza, con Aaron: " Fino a quando lui ha avuto 7 anni stava con me. Quando io abitavo a Los Angeles ho investito soldi per un film e per un’impresa. Mi hanno truffato, sono tornata senza un euro. " A quel punto, pensando al bene del bambino, Aida Yespica ha affidato Aaron, che all'epoca aveva 7 anni, a Matteo Ferrari che già viveva a Miami. Il bambino si ambientò in fretta nella nuova città e a scuola, Aida era tornata in Italia per lavorare e tutto sembrava procedere regolarmente. La situazione è precipitata a febbraio di quest'anno, quando Matteo Ferrari ha chiesto l'affidamento esclusivo di Aaron: " La battaglia legale l’ho vinta io, ma ora non posso raggiungerlo. "