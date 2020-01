Aida Yespica: "Ho amato una donna follemente"

Quello che Aida Yespica sta attraversando non è un momento sereno. La distanza che la separa dal figlio Aaron, affidato al padre che vive a Miami, la sta facendo soffrire e in più occasioni la showgirl venezuelana è finita in lacrime parlando della difficile situazione. Prima a "Verissimo" poi questa sera nel programma "Rivelo" sul Nove, la Yespica ha più volte raccontato del suo dramma personale. Nella puntata odierna, però, la venezuelana ha anche fatto una scioccante rivelazione, aver vissuto un rapporto d'amore con una donna famosa.

Ospite di Lorella Boccia, Aida Yespica ha parlato della sua frustrazione e del suo dolore nel dover stare lontana dal figlio. Aaron, 8 anni, vive infatti negli Stati Uniti con il padre, l'ex calciatore Matteo Ferrari. È però a fine puntata che è arrivata la confessione choc dell'amore omosessuale vissuto dalla showgirl sudamericana quando era più giovane e agli inizi della sua carriera: " Ho amato follemente una donna ". La modella, intimidita dalle sue stesse parole, ha proseguito: " È stato un errore, in questo momento non lo rifarei perché oggi sono una madre ".