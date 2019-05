Aida Yespica smentisce il flirt con Daniele Battaglia

Solo qualche giorno fa il gossip parlava di un presunto flirt tra Aida Yespica e Daniele Battaglia, ma la showgirl ci ha tenuto a smentire la notizia con un post social.

Secondo quanto rivelato dai rumors, la storia tra la venezuelana e il conduttore radiofonico era stata ufficialmente annunciata dai due, che ormai non si nascondevano più dai fotogafi. Anzi, nelle foto pubblicate, li salutavano e sorridevano loro. Dopo ore di discussioni sul presunto flirt tra i due, quindi, la Yespica è intervenuta per raccontare la sua verità e rivelare che lo scatto che ha iniziato a fare il giro della rete risale a ben un anno fa.

“ Ragazzi, questa foto risale a un anno fa – ha scritto Aida in un post pubblicato nelle sue Instagram story - . Ho fatto un’ospitata a Radio 105 e questa foto era proprio di quel giorno mentre andavo in radio ”. Per la Yespica, dunque, il caso è chiuso: tra lei e Daniele Battaglia non c’è alcun flirt in corso, lei continua ad essere single e il rapporto con il giovane si ferma ad una semplice conoscenza avvenuta per motivi di lavoro.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP e la fine della storia con l’ex fidanzato, Geppi Lama, sembra che Aida abbia deciso di dedicarsi solo al lavoro e agli amici. Negli ultimi tempi, infatti, si è fatto molto stretto il rapporto tra lei e Patrizia Bonetti, anche quest’ultima volto noto del piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Le due, solo pochi mesi fa, sono state anche vittime di una aggressione in un cinema milanese che ha costretto la ex gieffina ad un ricovero in ospedale.