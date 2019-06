Aida Yespica super hot in Grecia: lo scatto fa impazzire i fan

Classe 1982, Aida Yespica è un concentrato di bellezza, simpatia e talento. La modella venezuelana vanta un grande seguito sui social, con un profilo Instagram che conta oltre 850mila follower. Tra selfie, shooting e momenti intimi, la showgirl ama provocare i suoi fan, mostrandosi in tutta la sua prorompente bellezza.

Proprio in queste ore, i suoi fedeli fan sono in delirio dopo gli ultimi scatti pubblicati da Aida, che in questi giorni si rilassa in Grecia. Stesa al sole sul bordo di una piscina affacciata sul meraviglioso panorama di Santorini, Aida distrae il pubblico con il suo fisico mozzafiato e le pose sexy. La scelta dell’outfit ricade su un mini bikini rosa che mette in risalto tutte le sue forme, dal décolleté mozzafiato al lato B da urlo. Inutile dire che il suggestivo paesaggio che fa da sfondo allo scatto passa subito in secondo piano.

Migliaia i like e i commenti dei follower, letteralmente incantati dalla bellezza indiscussa della showgirl. “Sei di una bellezza sublime” , “Uno sguardo veloce al paesaggio che fa sfondo a una donna molto bella e sensuale” , “Sei talmente sexyche ogni complimento è sprecato” e, infine, chi riassume tutto in poche parole: “Da Oscar!” .

Inoltre, lo scatto riscuote il consenso dei fan anche perché conferma il ritorno di fiamma tra Aida e Geppi Lama, l’imprenditore napoletano che ha conquistato il suo cuore dopo un periodo molto difficile della sua vita. Per suggellare questo nuovo inizio, la neo-coppia non solo si è concessa una vacanza insieme, ma Geppy ha anche scelto di tatuarsi sul braccio la bandiera del Venezuela, paese natale della modella.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?