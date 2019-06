Aida Yespica, vacanze hot a Santorini

Dopo la vacanza alle Maldive, la showgirl sudamericana Aida Yespica si è concessa una nuova parentesi vacanziera in Grecia. La modella di origini venezuelane è, infatti, volata nella splendida isola di Santorini in compagnia del suo compagno, l'imprenditore Geppi Lama. La coppia si sta concedendo una romantica vacanza sotto il sole delle Cicladi tra relax e abbronzatura. Sui social Aida Yespica sta pubblicando, in queste ore, video e foto che la ritraggono insieme a Geppi Lama in giro per l'isola greca, tra mare, escursioni e pranzi all'aria aperta.

Aida Yespica e il compagno, che alloggiano nel lussuoso hotel a picco sulla caldera "Cavo Tagoo Santorini", si sono concessi momenti di puro relax a bordo piscina, dove non sono mancate tenere effusioni tra i due. Ad incantare i milioni di follower che seguono la showgirl venezuelana è, soprattutto, il fisico mozzafiato della modella, corpo che lei, divertita, immortala e pubblica su Instagram di frequente. E Santorini non poteva che regalarle scorci di infita bellezza per immortale il suo corpo statuario su cui si è basata gran parte della sua carriera.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Aida Yespica non ha calcato l'onda del successo televisivo tornando a fare la madre e la compagna e girando il mondo tra Maldive, Miami (dove si trova il figlio) e ora la Grecia. Inutile dire che i suoi follower, e non solo, aspettano con ansia la prossima meta dell'estate per godere ancora della sua bellezza.

