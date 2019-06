Aladdin, arriva la parodia porno

Aladdin, la versione live action del classico d’animazione Disney, sta volando al box office. Il film, diretto da Guy Ritchie e interpretato da Will Smith nei panni del Genio, ha incassato quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Un autentico fenomeno che non poteva lasciare indifferenti i mattacchioni di WoodRocket. Il sito, specializzato in parodie porno di successi del mondo del cinema e dei videogame, ha così lanciato Aladdick, “porn parody” del blockbuster Disney.

Il Genio della Lampada, che diventa per l’occasione “Vagenie”, è interpretato da Will Tile, figura di guida che aiuta il terzetto di protagonisti e antagonista a risolvere i loro “problemi”: April O’Neil è una Jasmine particolarmente disinibita di nome “Jizzman”, Donnie Rock un “Aladdick” non proprio sveglio e Tommy Pistol uno spassoso Jafar, ribattezzato “Jafuck”. Ci sono anche Daisy Ducati (nei panni dell’ancella Dalia), Nikki Sequoia e AJ Watch.

Aladdin, la parodia porno arriva su Pornhub

Diretto da Lee Roy Myers, Aladdick è stato postato su Pornhub (sul canale di WoodRocket) ed è disponibile per intero nella versione estesa su Pornhub Premium. Non è la prima volta che WoodRocket si dedica ad “esperimenti” del genere.

In passato il sito ha realizzato parodie di videogame (Fornite, Teenage Mutant Ninja Turtles e Red Dead Redemption 2 sono diventati, rispettivamente, Fortnut, Ten Inch Mutant Ninja Turtles e Red Dead Erection II), cartoni animati (famosi i loro SpongeKnob SquareNuts e Strokémon: The XXX Parody), serie tv e film di successo. Tra questi ultimi, spiccano Game of Bones 2: Winter Came Everywhere (“porn parody” del fantasy Game of Thrones) e The Laygo Movie, parodia di Lego Movie.

In attesa di John Wank, rifacimento hot delle avventure di John Wick, l’Uomo Nero dei sicari interpretato da Keanu Reeves.