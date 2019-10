Alba Parietti attaccata dall'ex marito e dalla De André

Due delle opinionisti più graffianti della tv arrivano contro cinque "sferati", contro di loro: Franco Opini, Karina Cascella, Caterina Collovati, Giuseppe Cruciani. Sono contro di loro ognuna per qualcosa che ha fatto parlare a lungo la stampa.

Si inizia da Alba Parietti e della polemica con l’ex marito Franco Oppini. I due si sposano nel 1991, e come molte altre coppie si sono però separati mantenendo poi ottimi rapporti. Fino a questa estate in cui Franco rilascia un’intervista in cui sostiene che fu Alba a “provarci” con lui. Alba non ci sta e tramite social intima all’ex marito di farle delle scuse per non farla passare per una donna che va a letto la prima sera.

Si girano le sfere e in una di queste c’è proprio Franco Oppini. I due si salutano, ma poi Franco parlando con Alba dice che ha fatto tutto da sola. Lei con il sorriso sulle labbra dice però che ha soltanto risposto a quello che lui a dichiarato, e che non è la prima volta che dichiara queste cose che non corrispondono alla verità. Ma Oppini le spiega che lui ha dato la sua versione, e che nonostante le abba già chiesto scusa, non si sente in colpa perché quello che ha dichiarato è quello che pensa e che non ha detto nessuna scemenza, rispondendo alle “accuse” di Alba.

“ Ti sei presentata - le dice Franco - come fossi la Regina d’Africa, e io usando una tattica maschile ho evitato giocando poi il Jolly chiedendoti di accompagnarmi in hotel” . “ Ma poi abbiamo girato per tutta Torino e solo alla fine ti ho accompagnato sotto l’hotel ” puntualizza la Parietti. “ Il resto è stato tolto dal giornalista ” precisa Oppini. Ma lei non ci sta mettendo in chiaro che è già la seconda volta che racconta queste cose”.

Ma non è l’unico attacco che riceve nella serata, perché c’è una sfera volutamente rimasta girata che ha qualcosa da dire ad Alba. Si tratta di Francesca De André, con il cui padre Cristiano, Alba ha avuto una breve relazione. La Parietti aveva scritto tempo prima una lettera aperta a Francesca dicendo di comprenderla e di andare avanti con il suo intento contro il padre, ma di essersela poi “rimangiata” quando ha invece fatto pace con Cristiano.

Francesca è fuori di sé e attacca Alba su qualsiasi cosa mettendo a dura prova la sua pazienza. Sul fatto di aver avuto tanti uomini, su quello di essersi rimangiata le belle parole che aveva scritto. Alba cercando di contenerla le racconta che Cristiano, è uno sei suoi migliori amici, e che comunque le vorrà sempre bene ma questo non vuol dire che si è rimangiata le parole. Alba ammette che suo padre ha fatto tanti errori, ma Francesca è implacabile.

Alba risponde, che ha sbagliato a mettersi in mezzo a la storia tra lei e suo padre, e dice che sta facendo del male a se stessa e che lei sta sbagliando peggio del padre, e che per avere un minimo di scena butta “merda” gratuitamente. Volano parole grosse ma alla fine è il pubblico che sceglie e Francesca De André, risulta quella meno gradita da tutti