Alba Parietti, dolore per la morte della fidanzata del figlio: "Quel giorno ho capito cos'è l'inferno"

La perdita di una persona cara segna l'esistenza di chiunque. Anche quella di Alba Parietti e di suo figlio, Francesco Oppini. Tredici anni fa moriva, in seguito a un tragico incidente stradale, Luana la giovane fidanzata di Oppini. Un evento tragico che ha segnato la vita di Francesco e della famiglia della ragazza. Un dolore che oggi, nel giorno dell'anniversario della scomparsa, Alba Parietti ha voluto ripercorrere in un lungo e doloroso post social.

" Era la notte tra il 17 e 18 ottobre del 2006. - Racconta Alba Parietti su Instagram - Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un giorno in cui tu ti aspettavi sorprese bellissime e sulla strada, per non investire un uomo in bicicletta, trovasti la morte. Rimarrai nel mio cuore, con quel tuo sorriso, con la tua bellezza, con quel senso di ingiustizia che non riuscirò mai a placare. Una ferita per sempre il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco, mio figlio, che ti amava. E nessuna parola o gesto non riuscì a dare conforto e consolare ".