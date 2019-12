Alba Parietti: “Un fidanzato mi tradì con un’amica... ho perdonato lei”

Sono pochi coloro che non sono mai stati traditi e, Alba Parietti, non fa parte di questa schiera di “fortunati”, anzi. Il tradimento subito da parte della conduttrice è stato doppio e lei ne ha parlato in una intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Impegnata con la presentazione del suo nuovo libro e recentemente balzata agli onori della cronaca rosa per gli scontri televisivi con Giampiero Mughini, la Parietti si è concentrata su alcuni aspetti finora sconosciuti della sua vita privata e sentimentale. Anni fa, infatti, ha raccontato di essere stata tradita da uno dei suoi fidanzati con una delle sue più care amiche e la sua reazione è stata tutt’altro che prevedibile: ha deciso di perdonare non lui, ma l’amica.

“ Io posso perdonare tutto – ha ammesso al settimanale diretto da Umberto Brindani - . Per esempio, un'amica che aveva perso la testa per un uomo con cui stavo… Il tradimento c'è stato, se così lo si può chiamare, ma mi sarebbe mancata troppo l'amica. Il fatto è che si può perdonare la debolezza di una persona ”. Alba Parietti, quindi, ha preferito l’amica al fidanzato dell’epoca di cui, tuttavia, ha preferito non rivelare l’identità. “ Ho perdonato la mia amica, ma chiaramente non è stato più un mio fidanzato, anzi è stata la conferma che non lo poteva essere” , ha precisato lei che, ad oggi, ha deciso di tenere privato tutto ciò che riguarda le sue relazioni sentimentali.