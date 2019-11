Alba Parietti ricorda il terribile incidente: “Porto ancora addosso la sindrome del sopravvissuto”

Ci sono traumi che anche a distanza di anni faticano ad andarsene e restano indelebili sulla pelle e nell'anima. Lo sa bene Alba Parietti, sopravvissuta a un terribile incidente stradale nel 2004. A 15 anni di distanza, la showgirl ha voluto ricordare quei tragici momenti, raccontando come la sua vita e il suo modo di affrontare la quotidianità siano cambiati da quel momento.

Era il 4 novembre del 2004 e la showgirl viaggiava in auto insieme all'allora fidanzato Giuseppe Lanza di Scalea. Erano diretti verso Roma quando l'uomo ha perso il controllo della vettura, che è finita sotto un camion tra lo svincolo di Modena nord e quello di Modena Sud, sull'Autostrada A1. Ai soccorritori si è presentata una scena devastante, tanto che per estrarre Alba Parietti e il suo fidanzato fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente la showgirl non riportò gravi conseguenze dall'impatto, così come Giuseppe Lanza di Scalea, anche se l'uomo fu quello che ne uscì peggio da quel terribile impatto.

“ Sono passati esattamente 15 anni. Quindici anni da quella sera dove ho capito che siamo solo l’istante che viviamo, ma che fugge per dare posto a quello successivo, non siamo padroni del nostro destino ”, ha scritto oggi Alba Parietti in un post condiviso su Instagram. Una foto emblematica, dove si vede l'auto distrutta della quale non si riconosce più la parte anteriore, “mangiata” dal camion.

Quello di Alba Parietti è quasi un flusso di coscienza, un racconto a se stessa di quegli attimi e dei successivi: “ Dopo questo tragico incidente da cui uscimmo, io quasi incolume e la persona vicino a me con gravi conseguenze, poi risolte, capii che ogni giorno, ogni istante aveva un peso diverso , perché può essere l’ultimo. A me è stato concesso di uscire viva e il senso di tutto è cambiato, il mio modo di ragionare , di scegliere se vivere senza più rimpianti e come vivere. ” Avvenimenti così cambiano radicalmente il modo di affrontare la vita e la quotidianità e lasciano profonde ferite, domande a cui non si possono dare risposte: “ Forse ancora oggi porto addosso quella sindrome che si chiama “del sopravvissuto”, che ti fa chiedere ogni istante “ perché io sono viva e altri no? Perché io ? Cosa avevo meglio degli altri più giovani , più buoni più sfortunati per guadagnarmi la vita e di essere ancora qui? ”