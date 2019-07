Alba Parietti scatenata con il figlio della vicina: "È illegale ma mi sono rifatta gli occhi"

Sarà la calura estiva ma Alba Parietti in questa estate 2019 è davvero scatenata. Prima le foto in topless pubblicate dalla rivista "Nuovo", poi gli scatti sensuali a Ibiza e oggi le bollenti dichiarazioni sul figlio della vicina di casa. Non passa giorno senza che Alba Parietti faccia parlare di sé. Uno degli ultimi post social pubblicati dalla presentatrice ne è la prova.

Alba Parietti non ha fatto mistero di apprezzare la prestanza fisica del figlio della vicina di casa milanese, fotografandolo e pubblicando lo scatto sul suo profilo Instagram con tanto di apprezzamenti. " Per la serie “l’uomo non è di legno”...e la donna neppure... ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così? ", sbotta ironicamente Alba Parietti nel suo post.