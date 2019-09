Alba Parietti zittisce gli hater: "Sui social mi arrivano proposte indecenti"

Alba Parietti è sempre pronta a rispondere alle critiche che le piovono addosso, soprattutto sui social. La showgirl, ospite del programma I Lunatici di Radio2, replica per le rime alle frasi provocatorie e talvolta maleducate che le arrivano sul suo look o sull’aspetto fisico.

“ Ogni tanto – rivela la conduttrice torinese, classe 1961 – mi scrivono ‘vecchia’, ‘ritirati’, ma non capisco perché. Io rispondo a chi scrive queste cose facendo notare la maleducazione più sfacciata. Quelli che cercano di offendere vanno trattati come loro trattano me. Uno ha il diritto di rispondere e di trattare come viene trattato. Se mi dici o mi scrivi una cattiveria ti tratto come meriti. Proposte indecenti sui social? Ne arrivano tante, da sempre. C’è di tutto ”.

Alba Parietti: “Tra donne c’è poca solidarietà”

Rimproveri, critiche e a volte insulti giungono spesso e volentieri da altre donne. “ Tra donne – racconta la Parietti – c’è poca solidarietà, questo è il problema numero uno tra le donne. Le donne godono sempre della sconfitta delle altre donne. Pensano di essere sempre in competizione, in qualsiasi circostanza. Se qualcuna è invidiosa? Io ho un pubblico che si divide tra quelli che mi amano alla follia e quelli che mi detestano ”.

“ Io posso essere o non essere rappresentativa di un certo tipo di mondo – continua – , sono una donna che ha fatto tutto da sola, che non è mai stata in vendita, ho il massimo rispetto delle donne che si sono costruite la propria identità in questa maniera. Non criticherei mai una collega: gli hater mi divertono quasi e tra questi ci sono uomini e donne allo stesso modo ”.