Al Bano al concerto di Capodanno e la Lecciso a Cellino San Marco, la rete impazzisce

Albano Carrisi è stato uno dei protagonisti del capodanno in piazza di Potenza, trasmesso in diretta su Rai1. Il cantante di Cellino San Marco è salito sul palco de L'anno che varrà con Romina Power e tra i due non sono mancati sguardi complici e sorrisi durante l'esecuzione delle loro canzoni più famose, molte delle quali diventate con gli anni colonna sonora degli italiani.

Non è mancata una battuta di Romina Power sul feeling ritrovato con Albano e sono stati tanti sui social a cogliere nelle sue parole una velata frecciatina a Loredana Lecciso. Non è mistero che i rapporti tra le due donne di Albano Carrisi non siano idilliaci. Le madri dei figli del cantante di Cellino San Marco si sono spesso scontrate a distanza, in quella che a tutti è sembrata una vera e propria contesa dell'uomo. Da qualche tempo sembra che le acque si siano un po' calmate, ma la cantante italo-americana sembra non perda occasione per stuzzicare la rivale. Almeno questo è quello che recepisce il pubblico e che anche ieri è stato colpo dal popolo della rete, che si è chiesto dove fosse Loredana Lecciso mentre Albano intratteneva il pubblico di Potenza.

La risposta, come spesso accade di questi tempi, è arrivata indirettamente da Instagram tramite il profilo della bionda showgirl salentina. Poco dopo lo scoccare della mezzanotte, infatti, i seguaci di Loredana Lecciso hanno visto comparire sul suo profilo una bellissima foto che ritrae l'ex compagna di Albano in compagnia di sua sorella Raffaella e di quella che dovrebbe essere una cara amica di famiglia. I fan di Albano Carrisi non hanno potuto fare a meno di notare che la location è proprio la tenuta Carrisi di Cellino San Marco, anche perché la Lecciso non ha mancato di sottolinearlo inserendo la geo-localizzazione nel suo post. La grande scalinata sulla quale sono in posa le tre donne è uno degli elementi caratteristici della sontuosa casa di campagna nella quale da sempre vive il cantante. La grande tenuta ospita conta numerose pertinenze immobiliari, tanto che il sogno di Albano è sempre stato quello di riunire qui la sua grande famiglia.

Anche a Natale la bella Loredana è stata a Cellino San Marco, come testimoniato dallo scatto condiviso su Instagram nel quale ci sono anche il cantante e il figlio della coppia, Albano Jr, ormai adolescente. Per Albano Carrisi questo è stato il primo Natale trascorso senza la sua adorata madre. La signora Iolanda, vera colonna della famiglia Carrisi, è morta lo scorso 10 dicembre alla veneranda età di 96 anni. Il cantante di Cellino San Marco provava una vera e propria venerazione per sua madre, sempre presente nella vita nel cantante, tanto da vivere insieme a lui nella tenuta. Probabilmente Loredana Lecciso ha voluto trascorrere questo Natale a Cellino con i figli e l'ex compagno, per stare loro vicino in una ricorrenza di festa dal retrogusto un po' malinconico.