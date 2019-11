Alberto De Pisis racconta la storia con Taylor Mega: "Sapeva che ero gay"

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, trasmessa lunedì 4 novembre, è apparso tra gli ospiti in studio Alberto De Pisis, l'ormai noto ex fidanzato gay di Taylor Mega. L'influencer, che ha stregato i telespettatori della sedicesima edizione del Grande Fratello 16, aveva rivelato ai suoi follower, attraverso una recente Instagram story, di aver avuto in passato una relazione importante con un ragazzo dichiaratamente gay. E lo stesso ragazzo omosessuale, con cui era stata in passato Taylor, ha deciso di rompere il silenzio rilasciando un'intervista al settimanale Novella 2000, per poi presentarsi da Barbara d'Urso.

L'esperto di comunicazione, giovane e bello, ha confidato di aver avuto un rapporto limpido, all'insegna di sentimento e sesso, con l'influencer del Gf16, e senza alcun tipo di interesse mediatico. "Era una ragazza fragile. Una ragazza naïve-ha esordito così Alberto nell'intervista concessa a Pomeriggio 5, descrivendo la sua vecchia fiamma Taylor-. Non era la femme fatale che vediamo adesso sullo schermo. Nacque una simpatia, lei sapeva benissimo del mio orientamento. Io conobbi un’altra Taylor".

“Io la conobbi a giugno 2018 -Alberto poi passa a sottolineare di aver instaurato un rapporto con Taylor nell'estate di un anno fa-, Taylor allora era del tutto sconosciuta al pubblico. Non faceva questo lavoro. Calcoliamo che L'isola lei l'ha fatta a gennaio di quest'anno. Nacque una simpatia, una conoscenza. Improvvisamente a inizio agosto 2018 ci siamo trovati in una situazione dove lei ha cominciato a vedermi in maniera diversa. Ha cominciato a farmi capire che c'era qualcosa di importante. Un frangente particolare, eravamo in macchina, mi prese la mano e mi disse 'Io sento di provare qualcosa di diverso per te, che va oltre il tuo aspetto estetico. Penso che mi piaci'. Io rimasi destabilizzato. Perché ero molto affascinato dalla sua dolcezza".

La fine della love-story tra Taylor Mega e Alberto De Pisis

In molti si domandano se ci sia stata una vera love-story tra Taylor Mega e l'ospite presentatosi a Pomeriggio 5. E, per i curiosi, lo stesso Alberto De Pisis lo ha voluto confermare a Barbara d'Urso: "Certo, c'è stata una storia d'amore, voluta con insistenza da lei. C'è stata una storia tra noi, all'insegna di un rapporto vero, sincero e puro.. Lei non era famosa e neanch'io lo ero". Incalzato dalle domande della conduttrice di Pomeriggio 5, De Pisis ha inoltre confidato alcuni dettagli hot, parlando della storia d'amore vissuta con l'ex protagonista del Grande Fratello 16: "La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata. Ero legato ad una persona che non riconosco in questo momento. Nel senso che non mi sarei mai aspettato che Taylor facesse una festa in mezzo ai dollari, per esempio".

La storia dei due giovani sarebbe improvvisamente naufragata, per via di un flirt avuto da Taylor con un trapper molto amato dai giovani, così come ha riportato lo stesso Alberto nel suo intervento in tv: " La nostra storia è finita perché, proprio nel momento in cui stavo avendo un coinvolgimento emotivo serio, lei si è fidanzata con Sfera Ebbasta".