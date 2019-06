Alberto Urso: "Sono fidanzato solo con la musica"

Alberto Urso, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si confessa in un'intervista al settimanale Oggi e rivela: "Sono fidanzato solo con la musica".

Il giovane tenore sembra voler mettere subito le cose in chiaro: per quanto "emozionato e onorato" per il momento di successo e per l'affetto dei fan dice di voler mantenere i piedi ben saldi per terra. "Io sono pienamente consapevole di quanta strada ho ancora da fare, quanto studio da affrontare e quanti ostacoli e sacrifici da superare e vivere", ammette con umiltà. Alberto Urso è determinato: "Il tempo per me è il tempo dello studio e del lavoro. In questo momento non cerco null'altro". Con questa affermazione il cantante sembra escludere - almeno al momento - ogni eventuale relazione d'amore: "Per ora sono fidanzato solo con la musica".

Nell'intervista Alberto Urso rivela anche come impiegherà i primi soldi che guadagnerà: le priorità sono un investimento sui suoi studi e un regalo alla famiglia. "Vorrei comprare una bella macchina comoda alla mia famiglia. Nulla di lussuoso. Solo comodo", aggiunge il ragazzo mettendo in luce come questo sia una sorta di ricompensa per aver creduto in lui. Alberto rivela di dover tutto a suo papà: fu lui a sentirlo cantare in doccia e a capire il suo talento.

Oltre alla famiglia, Urso sente il dover di dover dire grazie anche alla sua terra, la Sicilia, e a Maria De Filippi: "Una seconda madre per me". Le parole rivolte alla Signora di Canale 5 sono molto affettuose e sentite: "La persona più generosa, perbene e affettuosa che abbia mai conosciuto". Per Alberto Urso la De Filippi è "un faro, una certezza, un punto fermo". "Grazie a lei sto realizzando un sogno e sto diventando uomo", afferma il tenore a conclusione dell'intervista.

