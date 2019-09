Alda D'Eusanio contro anti-animalisti e Fazio: "La Balivo non guadagnerà mai come lui"

Questa settimana, Vieni da me è ufficialmente tornato ad intrattenere i telespettatori di Rai 1. Nella nuova puntata del format condotto da Caterina Balivo, è apparsa nelle vesti di ospite in studio Alda D'Eusanio. "Mi sento molto Luciana Littizzetto messa così", ha esordito l'ex opinionista de L'Isola Dei Famosi, D'Eusanio, nel corso della sua ultima apparizione tv. Subito dopo essersi accomodata in studio, l'ospite dalla fulva chioma si è lasciata, poi, scappare una battuta al vetriolo su un altro volto noto al fedele pubblico di casa Rai. "Caterina (Caterina Balivo ndr) tu, però, non sei Fabio Fazio -queste le parole sarcastiche che ha rivolto la D'Eusanio alla conduttrice della trasmissione- e, soprattutto, non prendi il suo stipendio!".

Dopo aver silurato la nota coppia televisiva formata da Fazio e la Littizzetto, che da tempo sono al timone del programma Che tempo che fa, Alda D'Eusanio ha voluto rispondere a coloro i quali la criticano fortemente per un video finito in rete, che la immortala mentre condivide del cibo con il cagnolino di una sua amica: "Era un cagnolino di tre mesi che ho regalato alla mia amica Clelia. Eravamo al bar e mangiava l’insalata dalla mia bocca. A me non faceva schifo. Quando ho letto quelle critiche ho pensato, 'ma pensate ai baci umani, soprattutto quando si bacia uno che si è fumato prima 40 sigarette'".

Alda D'Eusanio ospite a Vieni da me

Nel corso del suo intervento registratosi a Vieni da me, ai suoi hater - da cui ha ricevuto non solo critiche "anti-animaliste" - l'opinionista Alda D'Eusanio ha voluto destinare un messaggio: "Sulla cattiveria che esercitate nell’attaccare gli altri, perchè si può dire la stessa cosa in altro modo, dico non solo non mi tocca, ma non ho tempo da dedicare...".

