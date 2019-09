Alena Seredova: "Buffon? Rimarremo legati per tutta la vita, abbiamo due figli"

Si torna a parlare della relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon in seguito alle ultime dichiarazioni della ex moglie del portiere sul loro rapporto.

Lei, che ha sempre ironizzato sulla fine del matrimonio con l’attuale compagno di Ilaria D’Amico parlando anche di un presunto tradimento ai tempi della loro unione, ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra e mettere da parte ogni astio per il bene dei figli. Intervenuta durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, Alena Seredova ha spiegato ai microfoni di Radio 2: “ Il rapporto con Gigi Buffon è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato ”. Pur non riuscendo a cancellare quanto accaduto quando lei e Buffon erano marito e moglie, quindi, la Seredova sembra aver cambiato approccio nei confronti dell'ex marito.