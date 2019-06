Alena Seredova, sexy in reggiseno su Instagram

Alena Seredova, l'ex moglie di Gianluigi Buffon, starebbe vivendo una seconda giovinezza. Anche perché si starebbe avvicinando il momento delle sue seconde nozze. E nonostante i suoi 41 anni e due figli avuti dall'ex portierone della Nazionale italiana, Alena dimostra di essere ancora una donna molto attraente e sexy. Recentemente, infatti, ha postato su Instagram delle foto in cui indossa della lingerie di pizzo bianco che ha lasciato letteralmente senza fiato gli oltre 400.000 fan che la seguono sul social.

Alena Seredova: La foto su Instagram

Alena è ancora più bella e affascinante se si pensa che si è lasciata immortalare senza un grammo di make-up e sfoggiando la sua naturale bellezza. Bellezza che viene immediatamente sottolineata da decine dei suoi fan, che rimproverano ancora a Buffon di aver lasciato una donna così. Per accentuare la sua sensualità, poi, uno degli scatti è stato effettuato dall'alto, mentre Alena sta per soreseggiare un caffé, ed il reggiseno a balconcino evidenzia ancora di più la bellezza della modella. Tanto più che, vista la prospettiva della foto, è possibile ben vedere il suo décolleté ed anche le mutandine. Di conseguenza, i commenti ironici su Buffon sono inevitabili. Qualcuno, infatti, scrive: "Si deve essere proprio stupidi per lasciare una donna così bella e per cosa poi...". Qualcun altro, invece, in modo più gentile dice: "Sacrosanto: Buffon non meritava questa Coppa”, e poi ancora: “Certo che Buffon non ha capito nulla …”.

D'altra parte, per Alena Seredova Buffon oramai è solo il padre dei suoi due figli. La bella modella, infatti, sarebbe soltanto in attesa della proposta di matrimonio da parte di Alessandro Nasi. Lei stessa, infatti, ha recentemente dichiarato: "Se Alessandro mi chiedesse di sposarlo, magari direi sì”. Chissà se queste foto siano state uin modo per far riflettere Alessandro.

