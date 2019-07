Alessandra Ambrosio, un massaggio sulla spiaggia per far impazzire Nicolò

Era l’estate del 2017 quando per la prima volta la super top Alessandra Ambrosio, uno degli angeli più amati di Victoria Secret, usciva allo scoperto con l’Italiano Nicolò Oddi.

Lui, imprenditore dagli occhi verdi e con il fisico statuario era riuscito a far breccia nel cuore di Alessandra che solo pochi mesi prima si era separata da Jamie Mazur padre dei suoi tre figli con cui era stata legata per oltre dieci anni.

Sono passati due anni ed è arrivata nuovamente l’estate. A dispetto di quelli che vedevano in loro solo un fuoco estivo, i due sono ancora insieme e stanno trascorrendo una romantica vacanza a Myconos. Baci e abbracci passionali come si fossero conosciuti il giorno prima. I due, hanno portato in vacanza anche i tre figli di Alessandra, a testimonianza che la loro, oltre ad essere una coppia, ormai è diventata quasi una famiglia.

Alessandra nonostante le tre gravidanze, ha un fisico perfetto da teenager che cura con tanto sport ma anche con qualche "trucchetto". Come ad esempio quello di non rinuncia ad un massaggio neanche quando è in spiaggia.

Assoldata una massaggiatrice, tolto il reggiseno, comincia lo spettacolo, che di sicuro avrà creato la ressa intorno al suo ombrellone. Poi finito lo “spettacolo” si rilassa tra coccole e baci vicino a Nicolò che ha gli occhi innamorati come fosse il primo giorno.